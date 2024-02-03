戴資穎吐槽王齊麟「對面派來的」 對決「最強素人隊」意外丟一局
戴資穎和王齊麟夢幻合拍，卻和素人隊大戰了3局？由Red Bull主辦的「鬥拍」賽事今（3）日熱鬧開打，戴資穎、王齊麟和藝人Lulu黃路梓茵組隊，三人最終以2:1艱難擊敗素人冠軍隊伍「金白藍」。賽後戴資穎吐槽王齊麟首局失誤太多，開玩笑地質問他是不是「對面派來的」。
記者黃建霖/高雄報導
Red Bull「鬥拍」活動從去年開始舉辦，採用三對三的比賽方式，趣味性不少，場上球速更快、更考驗彼此的輪轉和默契。本屆戴資穎和王齊麟兩位在奧運奪牌過的選手，搭檔羽球「素人」Lulu黃路梓茵，三人組成「戴資穎小隊」，3人在場上有精湛球技、也有搞笑發揮，觀賞性很不錯。
「戴資穎小隊」在活動最後和侯以修、林存甫、林芸組組成的素人冠軍球隊「金白藍」大戰3回合，以2:1驚險取勝。賽後戴資穎直呼對方實力強勁，他和王齊麟真的都是拿出了百分百的表現才能獲勝。
羽球單、雙打賽事的技戰術側重點不同，戴資穎說自己賽前擔心速度會跟不上，還想說要靠王齊麟了，但沒想到對方首局失誤更多，讓也忍不住吐槽王齊麟：「是不是對面派來的」。
王齊麟則笑說，其實打這種比賽就是好玩就好，但也不諱言對方的實力真的不錯，應該有校隊水準。對於戴資穎的「臥底說」，王齊麟也開玩笑地表示自己是故意增加難度：「因為不想讓小戴這麼好打。」