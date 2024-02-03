黃色小鴨破百萬人參觀　高市推出懶人包還有這些地方可去

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此外，還有鳳山「光之季」、岡山「燈藝節」等地方燈區、超夯景點、精采活動以及不容錯過的特色美食店家，觀光局歡迎大家多加搭乘捷運及輕軌，免去塞車、找車位困擾，「龍」來高雄走春賞兩隻小鴨(double ducks)，迎來加倍幸運(double luck)。
高雄觀光業者也力挺這次活動，已有39家旅宿業及餐飲業者，配合這股可愛療癒的「黃色旋風」，提出許多優惠方案，新春期間歡迎全國民眾攜家帶眷龍來高雄賞小鴨，一起在無敵城市港灣旁，感受冬日遊樂園的歡笑與魅力。
觀光局表示，這次燈會場域位於輕軌周邊，搭乘輕軌前往活動會場，省時省事又省錢。搭乘輕軌也可輕鬆轉乘捷運，抵達其他景點或美食店家，輕軌沿線就有i-Ride飛行劇院、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區、金馬賓館、壽山動物園及龍貓隧道等。
觀光局進一步整理高雄美食大集合，收集輕軌、捷運周邊的好味道，像「橋仔頭黃家肉燥飯」、「廖記米糕」、「米院子油飯」、「昭明海產家庭料理」、「正宗鴨肉飯」、「鄭家切仔麵」、「前金肉燥飯」、「弘記肉燥飯舖」、「牛老大涮牛肉」、「雲來坊」、「泰元THAIYUAN」、「貳哥食堂」等米其林美食。
還有50年老味店家的「老正興菜館」、「曾家古早味剉冰」、「河邊餐廳」、「香茗茶行」、「大ㄎㄡ胖炭烤三明治」、「阿財雞絲麵」、「汕頭天天沙茶火鍋」、「可利亞奶油烤肉火鍋」及武廟知名小吃等經典美味。
觀光局補充說明，2024高雄燈會除「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」主題活動外，另結合散落在高雄市區14處的「黃色角落」，透過以黃色圓臉構築而成，或類似表情符號（Emoji）的笑臉等創意圖形，也是民眾爭相前往拍照打卡的熱點。
觀光局再次提醒，新春期間各地遊客人潮眾多，鼓勵大家搭乘大眾運具，就能輕鬆便利抵達燈會各活動現場、名勝景點、美食店家。更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。