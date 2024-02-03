美國大使館微博遭洗版！中國網友湧入求「救救A股」：年過不下去
中國股市本週持續疲軟，滬指盤中一度跌破近4年新低，三大指數齊跌並創波段新低，《CNN》報導形容中國股市剛度過幾年來「最慘的一週」。對此感到不滿的中國網友，紛紛湧入美國大使館微博洗版，美國大使館一篇介紹保育長頸鹿的發文，底下竟湧入近8萬網友留言，有人拜託美國「救救A股」，也有人喊「年過不下去了」，還有網友稱這是「長頸鹿之亂」。
記者倪浩軒/綜合報導
美國大使館最近的3則貼文都湧入了大量留言，尤其是那篇長頸鹿的發文，已有近40萬網友按讚以及近8萬網友留言，且仍在持續快速增加中，討論的踴躍程度已經遠遠超越美國大使館新聞發言人曾蕾秋的賀年短片。
不過底下討論完全和保育長頸鹿無關，主要是中國網友在發洩對於股市狂跌、自己被割韭菜的不滿，「請求美國證監會收購中國證監會」、「天天說讓人民跟黨走，黨中央就不管管這個亂作為的金融腐敗市場嗎」、「虧到年過不了」、「知道股市是個人選擇，但它出問題了...不解決嗎」、「起來，不願做奴隸的人們」。
另外也有網友表示，「審核員刪文刪到鍵盤都冒煙了」、「刪不完，根本刪不完」、「保護我方長頸鹿」、「建議大家把頭像都換成長頸鹿」。
根據《美國之音》報導，中國網友這股怨氣爆發的導火線之一，是中國證監會微博關閉了評論留言功能，讓無處發洩的中國網友更加生氣，於是轉移陣地到美國大使館微博。雖然事實上，美國大使館微博也有管理員在刪除留言，但至少沒有直接關閉留言功能。
《CNN》報導指出，雖然北京屢次宣示要提高市場信心，但目前看來，中國官方推出的措施並無法真正說服市場感到有信心，對於中國經濟的前景，投資者們仍然普遍感到擔憂。