NBA／詹皇發神秘「沙漏」圖、又陷入交易漩渦 球評：有話就直說
「詹皇」LeBron James近期在社群網站上發出神秘「沙漏」圖，引人遐想，之後又被爆出可能被洛杉磯湖人隊給交易的消息，雖然經紀人Rich Paul後續否認，但卻又一次讓球隊陷入麻煩的公關事件之中。對此知名球評Chris Broussard就在節目上表示，詹皇應該更直接地和球隊表達自己的看法，因為他是詹皇，已經在球隊內贏得了這樣的尊重和權力。
記者黃建霖/綜合報導
詹皇日前在社群網站上發了一個神祕的「沙漏」貼圖，引起外界猜測他的意圖和想法，之後資深記者David Pingalore爆料湖人可能會交易James，球團再次被至於輿論風暴中心，這對於他們來說不一定是好事。
對此Broussard就直言，James應該開誠布公地和管理層聊聊自己的想法，而不是直接在社群網站上發文，「你是迄今為止最好的兩名球員之一，如果湖人隊內需要有人去找到Darvin Ham和Rob Pelinka說：『我們需要變得更好』，那你就去說阿。」
Broussard表示在網路上發文不會幫助他的球隊和隊友，因為沒人練球還會去看手機、去想沙漏代表什麼意思，「James已經贏得了很多尊重，所以他能告訴他的隊友，給予他們自己最真實的想法。」
而攤開湖人隊現有的陣容，Broussard直言自己並不認為這支球隊中的球員很糟，「你擁有Anthony Davis，他正打出生涯最佳表現，角色球員也都是很棒的角色球員。」
《The Athletic》記者Shams Charania表示，湖人這一季擁有健康的James和AD，他們會有緊迫感，必須去抓住這個冠軍窗口，那可能意味著他們會在無論是先發、還是替補戰力上做出補強，這也是未來值得持續關注的。