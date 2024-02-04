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日職／重磅！陽岱鋼加盟二軍Oisix天鵝皇隊　睽違3年重返日本球界

▲陽岱鋼加盟二軍Oisix天鵝皇隊　睽違3年重返日本球界。（圖／吳政紘攝）
▲陽岱鋼加盟二軍Oisix天鵝皇隊　睽違3年重返日本球界。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

台灣英雄陽岱鋼重回日職！根據日本媒體《報知體育》今（4）日報導，台灣旅外好手陽岱鋼，相隔3年回到日職舞台，確定將加入日職新軍，二軍的Oisix天鵝皇隊，重回亞洲打球，陽岱鋼甚至有機會未來回到一軍，甚至考慮在日本、台灣球迷面前打球，甚至退休。

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陽岱鋼現年37歲，走過世界各國棒球圈，他還是回到日本職棒，預計將加入新潟的Oisix天鵝皇隊，這也是他在2021年離開讀賣巨人隊後，重返日職球界。

陽岱鋼日職之路

陽岱鋼本名為陽仲壽在高中就讀日本福岡第一高校，2005年高中生選秀，他以第一指名進入火腿隊，當時他被火腿抽中交涉權，甚至還激動哭了。

進入職業後，他在內野始終沒有機會好好站穩先發位置，之後改名，改練外野才好好拿到先發位置，監督栗山英樹也給了他很多機會，打一棒，還穿上1號的超級球星號碼，陽岱鋼在2013年經典賽的超級演出，也幫中華隊前進東京巨蛋，聲勢最高。

▲陽岱鋼不管在台灣、日本都是超級巨星。（圖／吳政紘攝）
▲陽岱鋼不管在台灣、日本都是超級巨星。（圖／吳政紘攝）
陽岱鋼在火腿隊一直待到2016年，幫火腿奪冠後，他才以5年15億以上日幣超級大約前往巨人隊，2018年也完成生涯百轟里程碑，不過2021年球季結束，他的5年約滿後，巨人隊想要續約，他卻選擇前往美國獨立聯盟。

▲陽岱鋼不管在台灣、日本都是超級巨星。（圖／取自火腿官網）
▲陽岱鋼不管在台灣、日本都是超級巨星。（圖／取自火腿官網）
▲讀賣巨人隊陽岱鋼。（圖／NOWnews資料照）
▲讀賣巨人隊陽岱鋼。（圖／NOWnews資料照）
獨立聯盟之旅

陽岱鋼一度跟美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊簽約，還跟中信兄弟鄭浩均當隊友，之後前往澳職，打布里斯本俠盜隊，去年則是回到美國獨立聯盟，加入高點搖椅隊，出賽98場，2成71打擊率，還有單季並轟出10發全壘打及貢獻58分打點。

▲陽岱鋼加入湖國碼頭犬隊。（圖／取自湖國碼頭犬臉書）
▲陽岱鋼加入湖國碼頭犬隊。（圖／取自湖國碼頭犬臉書）
▲前旅日球星陽岱鋼，也曾加入澳職布里斯本俠盜隊。(圖／布里斯本俠盜推特)
▲前旅日球星陽岱鋼，也曾加入澳職布里斯本俠盜隊。(圖／布里斯本俠盜推特)
陽岱鋼是大谷翔平隊友！

陽岱鋼甚至跟大谷翔平還是好友，兩人是前隊友，但一直保持聯絡，2016年火腿隊奪冠，陽岱鋼以「背後接球」等超高級美技，讓大谷振奮，甚至陽岱鋼也展現出價值。

▲陽岱鋼跟大谷翔平好交情。（圖／NOWnews資料照）
▲陽岱鋼跟大谷翔平好交情。（圖／NOWnews資料照）
陽岱鋼生涯獎項無數

陽岱鋼曾拿過4次金手套獎肯定，1次盜壘王，也是火腿史上第一位盜壘王，守備、跑壘都受到很高的評價。

陽岱鋼曾多次在外野奪金手套，守備是教科書等級。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
陽岱鋼曾多次在外野奪金手套，守備是教科書等級。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
37歲的新挑戰

陽岱鋼雖然已經37歲，但他過去16年曾在日職打拚，要跟前阪神虎外野手高山俊、巨人隊投手三上朋也、廣島隊薮田和樹等選手重新挑戰日職。

▲37歲的陽岱鋼，將正式重返日職二軍舞台。（圖／記者葉政勳攝)
▲37歲的陽岱鋼，將正式重返日職二軍舞台。（圖／記者葉政勳攝)
陽岱鋼目前正在台灣自主練習，準備好今年要回到日職發展，就等待簽證一過，「台灣英雄」將再度震撼日本球界。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁陽岱鋼小檔案：

出生年月日：1987年1月17日出生（37歲）

身高體重：184公分、87公斤

學歷：高中到日本福岡第一高校留學

經歷：2005年以第一指名之姿進入日本職棒北海道日本火腿鬥士隊  

成績：生涯累積1322場出賽，2成07打擊率，105轟，482打點，141次盜壘。

特殊表現：2012-2014年、2016年日職金手套、2013年日職盜壘王

▲37歲的陽岱鋼，將正式重返日職二軍舞台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）
▲37歲的陽岱鋼，將正式重返日職二軍舞台。（圖／取自讀賣巨人臺灣粉絲團）

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