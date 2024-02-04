北市驚傳持刀傷人案！2惡煞闖公寓砍債主捲財物 1人落網1人在逃
台北市驚傳持刀搶劫！3日凌晨，28歲的蔡姓男子夥同曾姓男子，誆騙要還給積欠35歲巫姓男子的債務，未料2人竟持刀進入巫男家中，朝巫男一陣猛砍後，搶走屋內財務離去。轄區警方獲報趕抵，緊急將受傷的巫男送醫救治，所幸無生命危險。而警方持續追查，於3日下午逮捕共犯曾男，目前主嫌蔡男仍在逃，全案擴大偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發地點位於北市中正區廈門街某公寓，蔡姓男子積欠巫男12000元債務，3日凌晨佯稱說要還債，卻夥同共犯曾男持刀進入巫男住處，2人朝著巫男一陣痛毆猛砍，造成巫男頭、手、腳受傷流血，躺臥在地，2男又搶走屋內價值約5萬多元的財物，包括手機及錢包等，巫男被緊急送醫治療，幸無生命危險。
警方獲報後，立即展開追查，並報請檢察官指揮偵辦，透過監視器畫面，迅速掌握蔡男與曾男行蹤，3日下午，於新北市新莊區逮捕曾男，主嫌蔡男仍在逃，而專案小組也已掌握其位置，正漏夜偵辦中。警方初步調查，雙方都有毒品前科，不排除是毒品買賣才有債務關係，但確切動機尚待主嫌蔡男到案說明。
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