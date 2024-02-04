去年台灣IPO募資10年新高！勤業眾信樂觀看今年 點名這些產業
2023 年全球資本市場持續因經濟不確定性及地緣政治等衝擊，導致全球IPO活動持續放緩。不過，勤業眾信聯合會計師事務所指出，台灣資本市場憑藉自身法規透明及體質健全，持續累積量能保持穩中求進，2023年台灣資本市場共有45家新掛牌上市櫃企業，募資金額高達379億元，創下近10年來新高。展望今（2024）年，在綠能環保及生技產業發展潛力無窮，搭配政府政策持續利多，創新產業若能搭上政策優勢，掛牌家數有望欣欣向榮。
記者顏真真／台北報導
勤業眾信總裁柯志賢指出，在主管機關積極推動創新板及調整相關法令下，2023年創新板掛牌家數已由2022年1家增加為9家，創新板交易市場持續鬆綁相關政策以活絡交易量能，其市場規模亦逐漸攀升，為台灣資本市場錦上添花。2023年產業募資仍是以高科技產業的募資金額高達172億占比獨大，而消費型產業受到政府政策推進，募資金額也大幅成長至113億。
隨著未來生成式人工智慧（AI）應用需求擴大，半導體晶片及AI伺服器需求也持續成長，台灣企業已具備領先全球的技術，接下來只要掌握「生成式 AI」機遇，高科技半導體產業發展依舊會持續扮演領頭羊的角色。
勤業眾信營運長李東峰也提到，政府政策持續助力推動創新產業加入資本市場，整合興櫃市場並整體開放簡易公開發行機制，降低中小企業進入資本市場的前置作業成本及時間；新增產業類別以吸引新經濟產業的企業掛牌，提高具發展潛力的新創企業籌資機會，壯大資本市場規模。
勤業眾信認為，綠能環保及生技產業發展潛力無窮，尤其針對生技產業的部分，2023年台灣生醫市場穩定成長，在生技股王「保瑞」以及「泰博」成功櫃轉市，加上生技創投「鑽石投資」上市，2024年有機會掀起一波生技產業IPO風潮。展望2024年，柯志賢表示，搭配政府政策持續利多，創新產業若能搭上政策優勢，2024年掛牌家數有望欣欣向榮。