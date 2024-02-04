美麗本人「愛妻神曲」感動李千娜！願挺6個月孕肚忍痛現身飆唱

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美麗本人透過〈你是我的Bae〉首次跨足台語市場，這也是他寫給老婆最真摯的「美式情歌」，要在西洋情人節前，提早給老婆送上寵妻大禮。美麗本人也藉由歌曲分享與老婆從學生時期交往到結婚的各種經歷，「在追我老婆時，她以為我是個怪人，然後她現在跟怪人結婚了。」
談到這次與李千娜合作的契機，美麗本人表示：「兩年前第一次跟千娜聊天，就很厚顏無恥的問她可不可以合作，她竟然一口答應，但我拖了兩年才給demo，因為我希望準備到最好比較不失禮。」李千娜則說，這次是她首度和嘻哈歌手合作，給了她全新衝擊的感受，「我常常會被一個暴衝的內容給震驚，覺得太可愛了，也很喜歡這樣的工作模式，很舒服自在。」
李千娜也透露很喜愛〈你是我的Bae〉的歌曲意境，「歌詞很像對自己說，也很像對老公說，也很像對美麗說，歌詞寫得很有趣、有共鳴，像是送了一個情趣給已婚者！」她也分享製作〈你是我的Bae〉時巧撞她的人生重要時刻，其實一開始在討論合作計畫時，她還不知道自己要結婚，結果剛好在錄音前被求婚，到錄音時，她已有身孕，並忍著孕吐的身體不適，敬業完成錄音，「這一切都太奇妙了！」
在去年9月底的龍虎門《247音樂日》演唱會上，兩人首度登場表演該曲，李千娜也挺著孕肚情義相挺出席演唱，她回憶當時情緒澎湃，但又得小心身體，「第一次感受到嘻哈歌手舞台和粉絲超級熱情的尖叫聲，我一度想跳起來跟上氣氛，但因為懷孕無法大動作，演出上有比較拘謹一點。」
美麗本人坦言，當時合作就知道李千娜已經懷孕了，「所以真的萬分感謝千娜情義相挺，真的超感謝！」身為爸爸的他也笑說：「我在這邊祝福千娜的寶寶一個月就能夠睡過夜，第二個月直接戒尿布！」〈你是我的Bae〉feat.李千娜於2月2日在電台 Hitfm 聯合首播，2月4日歌曲MV在美麗本人YouTube優先上線。