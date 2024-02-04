中國房市萎靡不振！空屋可容納1.5億人　去庫存恐得花5年以上

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隨著中國房地產市場飽和，房價削價競爭越演越烈。在四川南充，一名碧桂園的銷售人員表示，「這套110平方公尺的公寓售價為62萬人民幣，目前降價22%。如果你有興趣，我們可以再降。」由於財務吃緊，這家公寓大樓開發商正在進行清倉拋售活動。
報導指出，以已建住宅總面積減去所有已售住宅建築面積來計算，2023年底，中國空屋面積接近50億平方公尺。若按一家三口100平方公尺來推算，目前中國的空屋可以容納1.5億人，相當於約5000萬個家庭。
自中國監管部門在2020年開始收緊監管後，房屋建設熱潮平息。但由於銷售低迷，空屋數仍然居高不下。2023年住宅銷售面積總計9.4億平方公尺，較2021年高峰的15.6億平方公尺銳減40%。
2020年，中國30多歲的人口超過2.2億人，這些人是首次購屋的潛在買家，但這個群體預計到2035年將會降至1.6億以下。哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）的一項研究預測，直至2035年，中國城市住房開工量，將以每年3%的速度持續下降。
由於中國出生率下滑和生活水平提高，中國住房需求可能會持續萎縮，這勢必會造成中國便宜建材輸往國際市場，從而對國際建材價格帶來衝擊。
報導指出，中國的住房過剩正對國際大宗商品價格帶來下跌壓力。期貨市場上的鋼筋和銅等主要住房材料的價格，往往與房地產投資同步波動，中國的房地產投資自2022年春季以來，已大幅下跌。
全球對於中國廉價建材出口可能激增抱持審慎態度。2023年1月至9月，中國45家上市鋼鐵企業中，近80%出現虧損或淨利下滑。根據中國鋼鐵工業協會統計，2023年中國鋼材出口量9000萬噸，較前一年增加逾2000萬噸。這在一定程度上減緩了中國產能過剩的影響，但也加重了人們對國際市場鋼鐵價格下行壓力增加的擔憂。