NBA／曾傳是湖人交易對象！Zach LaVine動右腳手術 確定整季報銷
曾經是洛杉磯湖人交易對象的芝加哥公牛球星Zach LaVine，今（4）日傳出可能賽季報銷的消息，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，LaVine在與球隊和經紀公司Klutch Sports協商後，決定接受右腳手術，今年球季不會再出戰。LaVine今年球季場均19.5分，報銷後的動向如何依然受過關注。
記者黃建霖/綜合報導
公牛官方在公告中指出：「在與訓練人員和醫務人員協商後，Zach LaVine和其經紀公司Klutch Sports決定進行手術來治療右腳傷勢，作為他康復過程的下一步，手術將在2月6日進行，拉文預計將因此缺席4到6個月。」
Shams Charania表示，LaVine預計下周接受手術，康復需要花4到6個月，等同這一季無法再打。他之前曾和湖人傳出緋聞，雖然之後洛城方面對於他的合約和定位有些遲疑，不過他一直是湖人考慮補強的對象之一。
LaVine本賽季因右腳傷勢打打停停，一共只出戰25場比賽，場均可得到19.5分5.1籃板3.9助攻0.8抄截，投籃命中率45.2%，三分命中率34.9%。