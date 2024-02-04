正妹直播主「禁愛令」拒交往！乾爹怒跨海提告詐欺 法院判決出爐
正妹直播實況主「依梨」，先前透過直播平台，結識了香港籍張姓男子，雙方互動頻繁，張男也大方「抖內」（donate）了20多萬元，但之後張男想要更進一步交往，「依梨」告知因公司有「禁愛令」，如果違規必須支付100萬元違約金，張男認為遭「依梨」刁難拒絕，氣的跨海提出告訴，控告「依梨」詐欺，案經苗栗地院審理，認為「依梨」所述的違約金，主觀上難認有不法意圖，，因此最後判其無罪。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，實況主「依梨」本名姓謝，曾透過直播平台認識張男，張男愛慕「依梨」，短時間內透過各種管道，「抖內」了女方20多萬元。而張男提出想要進一步交往時，「依梨」表示公司有「禁愛令」，如果違約需支付100萬元違約金（贖身金）。張男遭拒絕之後，認為被女方惡意詐欺，還上網爆料「依梨」詐騙，雙方互嗆之後，張男憤而跨海提出告訴，檢方依照詐欺取財未遂罪，將「依梨」起訴。
案經苗栗地院審理，法官認為，雖然公司並無所謂的「禁愛令」及「贖身金」等規定，但從謝女的對話中可得知，謝女的意思是若不從事直播工作，會違反與公司簽訂的合約，恐將面臨117萬餘元的違約金，於主觀上難認有不法意圖，也難以與詐欺取財罪相繩，因此判謝女無罪。