美聯準會何時降息？外資法人預估最快5月　而且今年會降息4碼

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瑞銀投信投資研究部主管陳碩存認為，根據瑞銀投資總監辦公室今年最新研究分析，預期美國聯準會最有可能從5月開始降息，今年預計降息幅度為1%、即4碼，10年期美國公債殖利率的年終預測為3.5%。⻑期而言，聯準會的⻑期政策利率的估計中值為2.5%，考慮通貨膨脹率後的實質利率則為0.5%。
陳碩存建議，降息循環中的資產配置策略，應布局美國高品質大型成⻑股票及高評級優質美國公司債券。回顧2023年，美國股票和債券在最後幾個月呈現同步上漲，但最近走勢卻呈現分歧。雖然美國股市一直創下歷史新高，但美國公債卻面臨壓力，10年期公債殖利率從12月底的3.8%低點回升至日前的4.1%以上，美國公債的走勢，反映了投資人對美國聯準會降息態度的疑慮。
瑞銀表示，美國經濟將走向軟著陸，儘管當前失業率仍然位於歷史低點，但家庭資產負債表強勁，而住房負擔能力差（房價仍偏高）、兒童保育補貼的結束以及醫療補助的削減等跡象表明未來的經濟活動正在放緩。陳碩存進一步分析，在美國經濟增速放緩時的投資布局，首重高品質的美國股票和高評級美國公司債。高品質、成⻑型、大型美國龍頭企業股票因企業體質強健，能應對經濟軟著陸風險。
在債券資產方面，看好高評級優質美國公司債。陳碩存補充說，以債券投資的到期日來看，瑞銀預計今年高評級中天期債券的預期報酬有機會來到8.5%的水準，由於中天期債券比⻑天期債券具有更高的殖利率和較低波動度，對於公債發債量的敏感性也較低。