黃偉晉失言燒到莎莎！被當戰犯要求道歉 隔一周發文訴心聲
藝人黃偉晉上個月錄過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》時，南韓人氣女團LE SSERAFIM擔任壓軸，其中一個橋段成員們在吃地瓜球時，黃偉晉脫口「好想要插她們下面的…（停頓）選的那一顆地瓜球。」另一名主持人莎莎馬上接「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔。」讓人誤會他對LE SSERAFIM開黃腔，惹出失言風波。對此，莎莎昨（3）日再度發聲「我會讓自己更進步。」
記者薛羽彤／綜合報導
黃偉晉的失言風波延燒到莎莎，粉絲認為是莎莎接的話害黃偉晉被誤會，遭到炎上，紛紛湧入莎莎的IG留言區砲轟。對此，黃偉晉也現身替莎莎聲援，「莎莎姐在當天紅白主持的過程中，還救了我一大段我遺漏掉的段落，彩排時看到我快撐不住也會拿糖果給我吃，看到莎莎姐也跟著被評論，我非常難受。」
莎莎起初發文替偉晉說話，「跟黃偉晉工作的時候，可以感受到對方的認真、善良、以及正直」，慘遭網友砲轟應出面道歉，持續被出征一周後，莎莎昨日二度發文回應「這陣子的風波謝謝大家的關心，每個建議和鼓勵我都收到，我會更努力在工作上盡善盡美」，承諾新的一年會讓自己更進步，同時祝賀粉絲新年快樂。
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