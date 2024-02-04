NBA／詹皇被爆出交易傳聞！本人回應 對今夏是否行使合約沒想法
日前洛杉磯媒體《KTLA》記者David Pingalore透露洛杉磯湖人（NBA）正在聽取「詹皇」LeBron James的交易報價，對此經紀人Rich Paul火速出面闢謠，今（4）日James也在受訪時談到未來動向，「對於未來的合約有規劃，我自己並沒有想法。」此外，至於對是否想過要執行球員選擇權續留湖人的問題，James明確回應表示：「沒有！」
記者張志宇／綜合報導
日前《KTLA》爆料，「根據聯盟高層人士透露，湖人在交易市場上，首要目標是交易走39歲的LeBron James，且市場上有一位追求者。」此消息一出，也讓外界震驚，再加上James有在社群網站《X》上發出一個神祕的「沙漏」的圖案，引發外界遐想。是否James在湖人的生涯，已進入倒數計時，對此他本人拒絕回應。
LeBron James在下賽季擁有5140萬美元的球員選擇權，若確定執行將會是LeBron James生涯的第22個賽季，他是否會選擇續留在母隊，對此LeBron James則給出明確回覆，「沒有！」
有意思的是，今（4日）湖人作客出戰紐約尼克，有媒體問James是否有想過「當年選擇為尼克效力會是什麼樣子」，他對此回覆道，「在2010年成為自由球員時，尼克是我關注的球隊之一，但最終我選擇去到邁阿密，但在我的職業生涯中，確實有曾加盟尼克的想法。」