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56歲男星鄭啟泰「腹瀉送醫」驟逝！未婚妻悲痛：2天前才答應求婚

▲香港資深男星鄭啟泰驟逝，終年56歲，2天前才剛跟女友求婚成功，如今天人永隔，讓女友相當不能接受。（圖／鄭啟泰FB）
▲香港資深男星鄭啟泰驟逝，終年56歲，2天前才剛跟女友求婚成功，如今天人永隔，讓女友相當不能接受。（圖／鄭啟泰FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

香港男星鄭啟泰，昨（3）日凌晨突然在家中暈倒緊急送醫，一直昏迷到下午驟然離世，終年56歲，令圈內人士相當不捨，更悲痛的是，鄭啟泰2天前才宣布求婚成功，如今未能完成終身大事，讓未婚妻難過表示，「突然天人永隔！」至今還不能接受。

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鄭啟泰本月1日才正式重返工作逾20年的新城電台擔任節目主持，並宣布與前香港溜冰國手王雁之求婚成功，可為雙喜臨門。怎料，新城電台昨晚8點多發布噩耗，「致各位愛護及支持鄭啟泰的朋友、聽眾：我們懷着沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。」

▲香港資深DJ鄭啟泰驟逝。（圖／鄭啟泰FB）
▲鄭啟泰生前腹瀉、腳抽筋，隨即暈倒送醫，目前死因不明，有待醫院檢查。（圖／鄭啟泰FB）
公告更提到，鄭啟泰3日凌晨腹瀉、腳抽筋等症狀，在家中暈倒後隨即送醫搶救，並陷入昏迷狀態，直到下午4點宣告不治，鄭啟泰的父母、家人、同事、朋友、舊同學則一直陪伴在旁，「延醫至今日黃昏時分，安詳地離開了我們，沒有痛苦地回到天家。由於事發突然，希望大家多留空間給啟泰家人處理後事，感謝大家體諒！」

未婚妻王雁芝則向媒體表示，2天前才剛與鄭啟泰討論婚禮事宜，如今卻天人永隔，目前還不能接受愛人死訊，回憶事發當晚，鄭啟泰多次腹瀉，還沒等到救護車，鄭啟泰就已經開始抽筋，隨後暈倒。至於詳細死因，仍有待醫院進一步檢查。

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