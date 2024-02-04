美3月降息被潑冷水！銀行估美元這時才轉弱　台股封關前有賣壓　

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至於美國聯準會何時才會降息？國泰世華銀行研判降息時程將落在6月，全年有3至4碼的降息空間。若美國通膨降速優於預期，則有機會於5月降息，降息幅度則有望增至4至5碼。
國泰世華銀行預期，美國聯準會朝向寬鬆貨幣政策，且在美國經濟保持韌性下，實現軟著陸機會大。以產業循環來看，製造業庫存去化情形改善，景氣回升，然服務業從高度成長漸漸恢復常態。在股市部分，待美國政策利率轉向後，美債殖利率回落有助於股市評價面修復，將帶動股市上漲行情。伴隨著今年製造業景氣復甦，企業獲利能力有望增加，為股市底部提供支撐，正向看待2024年股市前景，聚焦大型科技成長股。
在債市部分，高利環境走入尾聲下，長線美公債殖利率將持續下行，在啟動降息前如果殖利率反彈，可適度增持債券部位，對於鎖定穩定息收的投資者而言，應把握難得一遇的高利點位，創造穩定現金流收入。
至於美元走勢，國泰世華銀行分析，在3月降息預期落空後，投資人轉向5月降息可能，在此期間，美元呈現盤整態勢。若經濟數據支持，對5或6月降息的把握度升高，美元將有回落空間。
在台灣部分，國泰世華銀行認為，隨今年全球製造業景氣逐漸復甦，加上AI熱潮的帶動下，基本面走強有望帶動台股行情，長線上正向看待台股動能，不過，台股在1月外資買了快1700億下，1月與美股都有較大的漲勢；春節封關前台股有獲利了結的賣壓，但也為下波再衝高點做準備。