智利「10年來最致命」野火燒4.3萬公頃！已釀46死　死傷恐再攀升

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瓦巴萊索地區有將近百萬居民。目前森林大火的火勢尚未受到控制，濃濃黑煙不斷向天空竄升，消防隊員正努力進行救災。智利災害機構Senapred指出，這是智利過去10年以來發生最致命的森林大火。
智利內政部長托哈（Carolina Toha）稍早表示，智利全國共有92處火場，受影響面積超過4.3萬公頃。托哈指出，此次森林大火的面積比去年發生的火災面積小，但目前火勢仍迅速蔓延，受影響面積正在迅速增加當中。
2日至3日的這段期間，受森林大火影響的面積從3萬公頃迅速增加到4.3萬公頃。托哈坦言，由於部份火勢距離城市地區非常近，「目前當局最擔心的，是火勢持續向城市地區蔓延，極有可能影響到人民、房屋和其他基礎設施。」
據《法新社》報導，智利這波森林大火集中於比納薩瑪（Vina del Mar）和瓦巴萊索（Valparaiso）旅遊區。智利的國家森林當局稍早指出，光是瓦巴萊索地區的火災延燒面積就約有7000公頃。
智利夏季發生野火的情況並不少見，去年創紀錄的熱浪造成27人死亡，超過40萬公頃的土地受到影響。《衛報》這場大火的原因，主要是聖嬰現象（El Nino）引發的夏季熱浪及乾旱對南美洲南部地區帶來影響。