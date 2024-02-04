NBA／Joel Embiid膝傷特殊且複雜 恐採「部份半月板切除手術」
費城76人（NBA）球團官方本周先是公布主力球星Joel Embiid因左膝半月板撕裂，確定缺席本周剩餘賽事，今（4）日傳出Embiid正考慮動刀解決傷勢問題，若確定動刀也就表示Joel Embiid將無緣年度MVP二連霸。名醫Jeff Stotts在社群網站上分析指出，Embiid的傷勢特殊且複雜，通常會採用的治療方式是「部份半月板切除手術」。
記者張志宇／綜合報導
Joel Embiid因上月31日對陣金州勇士時，遭勇士小將Jonathan Kuminga重壓膝蓋後退場，在經過核磁共振後，確定為左膝半月板撕裂，根據美媒《The Athletic》指出，「Joel Embiid與他的團隊正在考慮兩種治療方式，一種是短暫休息等待康復，另一則是選擇動刀治療。」
上季拿下賽季MVP的Embiid，本季至今已經缺席13場比賽，根據聯盟規定，若在缺席5場比賽，出賽數將未能達到年度獎項評選資格的65場，假設Embiid持續因傷缺陣，將無緣本季所有獎項，且更無法達成年度MVP二連霸的壯舉。
若Embiid選擇動刀將確定無緣年度MVP二連霸，因為左膝半月板開刀的恢復期至少需要6周，且Joel Embiid過往就有左膝半月板開刀的傷病史，若再度動刀屆時球團將格外小心，美媒《NBC》則透露，「若Joel Embiid選擇以休養方式來養傷，代表左膝半月板沒有撕裂、或是只有小範圍的區域撕裂，但若是嚴重撕裂情形，都會以開刀來解決。」
運動醫學專家Jeff Stotts發推分析了Embiid的傷情，他表示：「現在我們已經清楚了Embiid半月板撕裂的具體情況，膝蓋半月板瓣移位是一種很特殊、也很複雜的撕裂傷類型，最常採用的治療手段就是部份半月板切除手術。」