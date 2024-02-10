林襄專訪／無懼轉隊熱議！跳啦啦隊當心靈充電　新年揪全家遊宜蘭

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，啦啦隊收入雖少，卻是最能直接接觸粉絲的地方，在球場上勁歌熱舞與球迷互動、打招呼，藉由球迷拍攝照片、影片，能讓知名度高度曝光，也能感染球場的熱絡氣氛，林襄表示，自己很喜歡這份工作，「雖然在大家眼裡，啦啦隊是個很需要體力、勞力的地方，但對我來說，卻是一個心靈充電的舞台」。盛傳她有望轉換新舞台，林襄不擔心學習舞蹈等新挑戰，還要重新適應，會繼續保持初心跳應援。
林襄透露，前年有悄悄向宇宙許了心願，結果2023年都默默達成了這些成就，包括「到美國、日本開球」，「參加東京、台北時裝週表演」、「代言高爾夫球服裝」、「接到香港主持工作」、「發行單曲」、 「客串電影《惡女》」等等，能夠把握這些難得機會，讓她對於2023年工作成果非常滿意。
綜藝表現成績亮眼 向沈玉琳學習即興發揮
趕上啦啦隊熱潮竄紅，林襄星途日漸順遂，一部分歸功於經紀人操盤成功，最大部分是她直率、不扭捏的個性，加上個性自律，在外型、內在都做了極大努力，戒甜食、油炸、冷飲，矯正牙齒、調整體態，學習日文、繪畫，讓自己氣場越來越好，才能凝聚鐵粉的喜愛。
她在綜藝節目與沈玉琳擦出火花，即使荒謬大師提出誇張要求，要她穿著泳衣在地上爬著崎嶇的天堂路、拿拖鞋打頭，林襄也照做不誤，還會努力做出綜藝效果，毫不扭捏的態度，沒有嬌滴滴的公主病，就是這種坦率的個性，反而獲得粉絲喜愛，林襄坦言這些都是事先沒有彩排過的環節，自己個性不愛拒絕別人，也有好勝心，「他只要敢講我就敢做，沒有特別彩排過或寫在腳本上，都是即興發揮」。
林襄透露，很感激沈玉琳給了她一個機會，成為《威廉沈歡樂送》的助理主持，在這一年跟著師父學到很多臨場反應的綜藝效果，也更懂得如何做球給來賓，與他人的應對進退；而《炸裂吧！女孩》裡，林襄也展現自己能唱能跳的能力，她眼裡的主持人錢薇娟則是一位充滿智慧的女人，「每次她開口我都會仔細專心聆聽，這些內容非常受用，她真的是很棒的領導者」。
許願全家一起出遊 卡在假期喬不攏
暴紅後工作滿檔，林襄一度暴瘦到剩40公斤，讓粉絲們相當擔心，調整工作後目前一天最多排一場活動，過去免疫力低冒出蕁麻疹的狀況，已經慢慢減少發生，孝順的她也想要完成心願，帶全家一起出國玩，不過卡關在假期還沒喬好，新年會先全家一起去宜蘭玩，過年新春假期可能會在宜蘭巧遇林襄！
說到旅遊，林襄去年首次到日本石垣島應援，在疫情結束後首次有出國跳啦啦隊的機會，對她來說非常特別，就像一場開心的畢業旅行，「那時候都是跟我同屆加入樂天的女孩們一起去，彼此有革命情感，那一次感覺像在畢業旅行一樣很好玩。還有第一次坐飛機去美西，站上大聯盟運動家球隊開球是我的第一次，所以印象深刻」。林襄也提到去日本東北金鷲隊應援時，有了過去開球的經驗，這次丟得更好，差一點就丟到紅中，希望未來還有再一次的機會雪恥。
期許2024磨演技 感謝粉絲「當我的底氣」
而這幾次出國工作經驗，都有球迷一路相隨，讓林襄相當感動，留下不一樣的應援回憶。去年感情引人關注，林襄今年期許可能開心快樂的工作，比較著重在增進能力方面，多上一點唱歌、表演課，讓演藝事業更加全方位。她透過《NOWnews今日新聞》向粉絲喊話，「謝謝你們成為我的底氣，讓我做理想中的自己，不管你們是在哪個時期喜歡我，都很謝謝你們陪伴我一起成長，今年我會做好自己該做的事情，希望你們因喜歡我而感到驕傲」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道