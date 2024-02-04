曾國城心結難解！「他遺棄了我們」至今未釋懷 讓羅時豐自責淚崩
55歲的藝人羅時豐從歌手身分出道，以感冒膠囊廣告歌曲廣為人知，近年來他開設YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，再度受到關注。羅時豐近日邀請好友曾國城上頻道作客，過程中曾國城透露羅時豐自從生病之後，開始跟好友們保持距離，「我就覺得他遺棄了我們」，講到後面羅時豐自責淚崩。
記者薛羽彤／綜合報導
曾國城與羅時豐過去因一起演出連續劇《乘龍快婿》相識，兩人都是客家人，加上聊得來，之後和陳國華、游鴻明組成「客家4劍客」，成為交心好友。羅時豐先前因闌尾炎、憩室炎等問題開刀，開刀後2019年又復發，後來又切除26公分的小腸，而他二度開刀後，也變得與好友少聯絡，開始封閉自己。
曾國城表示，羅時豐生病後開始封閉自己，好友聚會都不現身，連好兄弟曾國城也不見，「他不想約，不想碰」，好友們提議到羅時豐家裡，他也不願意。找不到角度切入去關心羅時豐，想讓他把心門打開，曾國城坦言他和游鴻明兩人非常沮喪。
羅時豐表示至今自己還是如此，也希望好友們體諒他，「我希望你體諒我啦，我真的很抱歉。」曾國城仍認為羅時豐不應該這樣，被問到對於他的轉變是否釋懷了，曾國城直說「沒有」，他希望羅時豐能把難處說出來，「那種拒人於千里之外的感覺，只有我能跟他說幾句話，連我都不能接觸他，其他人怎麼辦？所以我們很無奈。」而羅時豐一聽忍不住低下頭，直接在鏡頭前落淚，也不斷向曾國城道歉。
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