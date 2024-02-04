紅髮艾德高雄開唱！5.6萬粉絲朝聖吸金3.1億　天王感動吐心裡話

劉德華遇私生飯躲床下！比楊麗娟更恐怖　他竟大方請少年吃飯聊天

▲劉德華的死忠粉絲太多，竟有私生飯躲在他床下，他還客氣地請了對方吃飯，聊了1個多小時。（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華的死忠粉絲太多，竟有私生飯躲在他床下，他還客氣地請了對方吃飯，聊了1個多小時。（圖／台灣映藝提供）

記者江芷稜／綜合報導

62歲香港天王劉德華出道40多年，魅力風靡全亞洲，粉絲爭睹他的演唱會跨越欄杆上新聞，都已經是常態，過去最瘋狂的恐怖粉絲就屬楊麗娟，傾家蕩產賣房都要見偶像一面，見面合照後仍要求單獨相處，最後把爸爸逼上絕路，讓外界相當遺憾，劉德華近日宣傳新戲《紅毯先生》時透露，曾遇過粉絲躲在床底下一天，他不但沒趕走他，還大方請少年吃了一頓飯，展現天王風範。

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▲劉德華與日本殿堂級音樂大師久石讓首度合作。（圖 / 台灣映藝）
▲劉德華曾遇到恐怖粉絲楊麗娟要求單獨見面，壓力大到讓他去看心理醫生。（圖 / 台灣映藝）
《紅毯先生》是描述一齣演藝圈的黑色喜劇，縱橫影壇40年的劉德華和導演寧浩受訪，談到過去片場遇到的奇事，透露2004年在中國拍攝《天下無賊》時遇到私生飯的趣事，有一個16歲少年躲在自己床下一天，還是按摩師到府服務時，突然發現床下有怪聲音，結果他往下一看，真有人藏在底下，是一個來自農村的少年，希望脫離鄉下生活、到都市發展。

▲劉德華（中）宣傳電影《紅毯先生》，透露曾遇到粉絲躲在床下，結果被按摩師發現。（圖／翻攝自微博）
▲劉德華（中）宣傳電影《紅毯先生》，透露曾遇到粉絲躲在床下，結果被按摩師發現。（圖／翻攝自微博）
劉德華見少年沒有惡意，且沒吃飽飢腸轆轆，不但沒有憤怒請人驅離，還大方請他吃了一頓飯，與他聊了一個小時，讓他吃飽了回家，導演寧浩聞言笑說：「你早跟我講，就把他寫進電影去了。」天王善良的行為讓粉絲直呼脾氣真好，要是一般人早都嚇死了，「楊麗娟就夠嚇人了」、「真的很嚇人，會有一輩子的陰影吧」、「這要大半夜不嚇死人呢」，呼籲追星要理性，不要有過激行為。

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