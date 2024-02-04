劉德華遇私生飯躲床下！比楊麗娟更恐怖 他竟大方請少年吃飯聊天
62歲香港天王劉德華出道40多年，魅力風靡全亞洲，粉絲爭睹他的演唱會跨越欄杆上新聞，都已經是常態，過去最瘋狂的恐怖粉絲就屬楊麗娟，傾家蕩產賣房都要見偶像一面，見面合照後仍要求單獨相處，最後把爸爸逼上絕路，讓外界相當遺憾，劉德華近日宣傳新戲《紅毯先生》時透露，曾遇過粉絲躲在床底下一天，他不但沒趕走他，還大方請少年吃了一頓飯，展現天王風範。
記者江芷稜／綜合報導
《紅毯先生》是描述一齣演藝圈的黑色喜劇，縱橫影壇40年的劉德華和導演寧浩受訪，談到過去片場遇到的奇事，透露2004年在中國拍攝《天下無賊》時遇到私生飯的趣事，有一個16歲少年躲在自己床下一天，還是按摩師到府服務時，突然發現床下有怪聲音，結果他往下一看，真有人藏在底下，是一個來自農村的少年，希望脫離鄉下生活、到都市發展。
劉德華見少年沒有惡意，且沒吃飽飢腸轆轆，不但沒有憤怒請人驅離，還大方請他吃了一頓飯，與他聊了一個小時，讓他吃飽了回家，導演寧浩聞言笑說：「你早跟我講，就把他寫進電影去了。」天王善良的行為讓粉絲直呼脾氣真好，要是一般人早都嚇死了，「楊麗娟就夠嚇人了」、「真的很嚇人，會有一輩子的陰影吧」、「這要大半夜不嚇死人呢」，呼籲追星要理性，不要有過激行為。
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