MLB／「隊魂」Kershaw動向仍不明！道奇總管：大門隨時為他打開

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於Clayton Kershaw的動向，大聯盟官方也在今（4）日表示，「Clayton Kershaw唯一的選擇就是道奇與家鄉球隊德州遊騎兵，但隨著春訓即將到來，遊騎兵與Clayton Kershaw並沒有太多交涉」，就現況來說Clayton Kershaw回歸道奇的可能性比較大。
Clayton Kershaw休賽季時接受手術，以修復左肩肩盂肱韌帶與滑囊，並盼在今年8月左右復出的某個時間點，《FanNation》就分析表示，「道奇若想要簽回Clayton Kershaw，預計能等到2月在進行此操作，因為目前Kershaw有傷在身確定趕不上開季，屆時若簽下Kershaw並隨即放入60人傷兵名單，將不會佔用道奇的40人名單(40-man roster)也稱為Expanded Roster。
現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，若明年順利復出，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑，此外Kershaw在2023球季例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。
值得一提，40人名單也和傷兵名單有關，若大聯盟球員被列為15天傷兵名單，球團可從40人名單中挑選球員以填補25人名單；但若球員被放進60天傷兵名單，則將不佔40人名單名額，也就是說若有球員列入60天傷兵名單時，就如同多出1個40人名單名額，可隨時填補空缺，以待60天傷兵名單球員復出後再進行異動。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁