林襄深夜秀繪畫天賦！一張圖被問「味全龍連霸」5字回應了
樂天啦啦隊女神林襄，擁有超高人氣，日前傳出她離開樂天，有機會到味全龍當「小龍女」，掀起網友熱議。今（4）日她在Threads上透露，自己小時候在美術方面常被大家稱讚，即將迎接農曆龍年到來，林襄曬出自己畫出一隻龍的圖片，讓網友大讚「好厲害！」不過，有粉絲在底下留言「味全龍二連霸之路，起跑！」林襄也現身直回「龍年行大運」。
記者薛羽彤／綜合報導
林襄今日凌晨在Threads發文表示，學生時期讀書不拿手，體育也普通，只有在美術課上能獲得成就感，因此她高中讀了廣告設計科，「每天熬夜爆肝交作業趕作品，那個真的不是人在讀的」，之後她又找到自己的興趣，發現比起畫畫她更愛漂亮，「所以大學改讀化妝品應用系，就再也沒碰畫畫了。」
林襄一時興起拿起畫筆畫了一隻龍，仍能從中獲得快樂，網友看到後紛紛大讚，「好厲害欸可以辦畫展！」、「真的多才多藝，難怪這麼成功」、「妳的畫也充滿了生命力的感覺」、「畫畫小襄超強」。有粉絲在底下留言「味全龍二連霸之路，起跑！」林襄也現身直回「龍年行大運」，對於是否成為味全龍的啦啦隊，沒正面回應。經紀人之前也說過，待球團正式公布才會揭曉是否加入「小龍女」。
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