陳芳語爆30歲生日甜嫁「血肉果汁機」鼓手男友！富豪身分起底超狂
現年29歲歌手陳芳語自2022年5月與「血肉果汁機」鼓手彥文認愛後，不斷在社群平台曬恩愛，也讓外界好奇小倆口是否會有進一步的人生規劃。近日，陳芳語卻被爆出將在今年5月23日，也是她30歲生日時結婚，完成終身大事，廣受親友們祝福。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《鏡週刊》報導，曾結過婚且育有一子的彥文，非常喜歡陳芳語大方直率的個性，且在音樂上兩人也有不少共同話題，讓彥文早已動了想婚的念頭，還把心事與好友們分享，決定在慶祝陳芳語30歲生日時順便娶走，而陳芳語得知後相當感動，早已點頭喊嫁。
事實上，作為「血肉果汁機」成員的彥文，不僅是一名鼓手，還是一位物理治療師，經常在練團時幫忙大家治療，時常分享健身的重要性。3日還在IG上轉發團員們治療的畫面，技術廣受大家好評。
值得一提的是，彥文還是圈內盛傳的隱形富豪，傳聞曾是百花紅大酒家（成人俱樂部）和賓王大飯店的老闆，不過他作風一向低調，鮮少主動提及此事，在社群平台上完全不見痕跡，大多都是分享樂團、音樂等日常生活。
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