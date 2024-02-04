NBA／Curry悲情60分！5戰轟196分、得分爆發力冠絕聯盟　紀錄盤點

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這場比賽，Curry已經鞠躬盡瘁，在兩名先發前鋒先後離場、老搭檔Klay Thompson手感全無的情況下，他帶領球隊和老鷹抗衡。此役Curry出賽41分鐘，38投22中，三分球23投10中，罰球6投6中，得到60分6籃板4助攻。
單場60分創下了他個人本賽季新高，先前的紀錄為46分，是在今年1月28日對上湖人時所寫下，有意思的是兩場賽季新高的比賽，勇士最終都是在延長賽中輸球，也顯現出Curry的獨木難支。
這是Curry生涯單場第281次得分破30，他已經是自1965年有統計以來，NBA控球後衛中史上單場30分次數最多的球員。Curry末節拿到22分．是其生涯第45次單節破20分，也是1996-97賽季做到次數最多的；作為對比，Kobe職業生涯曾38次單節得分破20，而LeBron James和Damian Lillard目前則各有30次，Curry在得分爆發力這方面領先幅度不小。
而本場過後，Curry也成為自已故球星Kobe Bryant之後，NBA聯盟史上第2位35歲以上例行賽能攻下60分的球員。在隊史方面，他則是和Wilt Chaberlain唯二能夠在例行賽多次達到單場破60分的球員。