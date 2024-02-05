12星座一周運勢／獅子座「小人運明顯」　水瓶、處女座好事降臨

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周工作方面特別注意，你期待的結果可能不會那麼快，建議要有B方案。工作上小心突然的意外，讓你不知道該怎麼辦；感情上有閃戀的機會，但是有點落差感。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周小心工作上的問題，尤其是有A方案、沒有執行的方向。工作上一股腦的做，小心身邊的人覺得你固執；感情上要學讀懂對方的空氣語言。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、感情方面，對方真的很有誠意，但是可能注意到某些問題了，不要太失落喔！工作上對方有考量的地方；感情上對方有點壓力。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若有跡象要特別注意，對方可能另有對象。工作上對方可以考慮的人選、方案很多；感情上對方可能會跟你保持距離。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有非常明顯的小人運，自己要當心。工作上若有小人，絕對是被你重傷的；感情上你或對方有偷吃的嫌疑。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周桃花運、貴人運、工作運旺，但要小心別人的不滿。工作上小心被抱怨；感情上有人追。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面，對方可能有很多不滿或不耐煩，建議你要先釋出善意。工作上容易談成；感情上有加溫的機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面，身邊的條件、環境嚴格，或身邊的人開始對你頗有微詞，總之不是很好發展。工作上速度變慢；感情上有桃花運、但還沒桃花到。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好運及資源突然被收回的感覺，但獨立的你會找到其他方案。工作上確定目標；感情上目前無暇談戀愛。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周環境嚴峻複雜之下你還是有機會的，要努力點爭取。工作上比較被動；感情上對方已經先釋出好意了。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周稍稍努力一點就有好事降臨，尤其是工作、感情方面。工作上多主動一點；感情上手到擒來。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情、日常。
這周要特別注意別人的觀感、感受，對方可能不喜歡或觀感不佳。工作上離你的目標還要一點時間；感情上目前這個對象沒有機會。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。