美「妖股」1年漲16倍！創辦人來自台灣　謝金河：又一AI巨星誕生

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另一個AI天后是AMD的蘇姿丯，跟著輝達一起走在AI寬闊的道路上，AMD股價最高到180.58美元，市值輾壓InTel達2880.27億美元。謝金河說，黃仁勳和蘇姿丯是AI的一王一后，但2024年又誕生了一位超級巨星，美商超微的梁見後。
美商超微的英文名字叫Super Micro，我們也稱AMD是超微，將來要區分兩家公司，可能要在AMD後加上半導體。Super Micro在1993年創立，由梁見後及夫人，和廖益賢3個人合資創立，2007年在美國上市，以專攻伺服器為主，生產基地在桃園。
在AI浪潮掀起之前，美商超微並不搶眼，2022年4月，美商超微SMCI股價只有34.1美元，市值只有18.93億美元，換算成新台幣還不到600億元，即便是到2023年最後一個交易日，SMCI股價跟著AI旋風大漲，也不過是264.26美元，但今年才過一個月，SMCI居然漲到606美元，從去年以來，SMCI股價上漲16.77倍，單是今年以來就大漲128%，市場上現在冠以「妖股」的封號，而經過這個回合的股價大漲，超微市值高達336.57億美元，超過台幣一兆元，連AI純度很高的廣達也被超車。
謝金河認為，SMCI今年股價的暴衝，很可能和黃仁勳的布局有關，超微成為輝達最核心供應鏈成員，尤其是超微的整機櫃，這種全系列整合的產品，客戶只要插上電源，連結網路就可以使用，超微股價近廿倍的大漲，也帶給超微更大的格局。
不過，他也提到，超微的創辦人梁見後是嘉義人，台科大畢業，在北科大當過助教，後來赴美留學。這次超微綻放光芒，梁見後非常感謝沈榮津在經濟部長任內推動台商回台投資方案，他在桃園八德斥資200億擴廠，把生產基地放在台灣。梁見後身價暴漲，今年他和黃仁勳，蘇姿丯將成為AI三巨頭，而且SMCI股價大漲，也會在台股AI供應鏈掀起比價效應，漣漪效應會擴散，最近的麗台，南俊股價大漲都和超微有關。