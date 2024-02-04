歐陽娣娣初舞台「被譏車禍現場」！跳夢幻芭蕾舞 擠不進成團名單
資深男星歐陽龍和傅娟生了漂亮的3姊妹花，相繼進軍演藝圈工作，19歲么女歐陽娣娣最近參加選秀節目《創造營亞洲》，爭取女團出道的機會，節目昨（3）日首播，她與團員初舞台一起表演歌曲〈Test Me〉，開口演唱泰文，甜嗓相當迷人，還秀了一段芭蕾舞，修長美腿十分吸睛，可惜團員表現不夠給力，5個人協調性不夠，被網友批評「根本車禍現場」。
記者江芷稜／綜合報導
由於中國近年禁止選秀節目，《創造營亞洲》遠赴泰國製播，70位學員裡有多位國際成員，飄著濃濃泰味，歐陽娣娣初舞台和泰國、馬來西亞成員組隊，以甜美嗓音打頭陣，一開口就唱泰文，外型相當活潑可愛，不過從她之後，每位成員似乎都過度緊張，歌聲技巧不足，讓網友看了越來越傻眼，紛紛留言「根本車禍現場」、「感覺跳得一般但是挺可愛的」。
身為話題人物，歐陽娣娣獲得額外表演機會，加跳了一段芭蕾舞，從小就學舞蹈的她，在導師王嘉爾、鄭乃馨等人面前大秀舞技，身穿黑色舞衣、紫色紗裙，表演前空翻、下腰、一字馬，身體柔軟舞姿優雅，顯得仙氣十足。導師王嘉爾鼓勵她表現很不錯，不過網友認為比起《創造營2020》的學姊張藝凡，還是有相當大的落差。
導師們也提及她是歐陽娜娜的妹妹，歐陽娣娣坦言雖出身演藝世家，外界都認識她的家人，還是想要提升能力，做喜歡的唱歌、跳舞工作，最後導師選出的最佳9人成團人選，歐陽娣娣不在其中。網友認為這只是初舞台，希望透過節目慢慢看到她的表現，相信只要她能繼續努力，應該能在舞台上發光發熱，最後成功出道。
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