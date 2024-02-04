46歲侯怡君自爆除夕夜「什麼都沒穿」！又跳又扭性感鏤空造型現身

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其中，單元還再度邀請到舞蹈女神侯怡君帶來令人期待的超世紀大秀，4段表演搭配20位舞者演出無能人及、再創新高度。睽違3年再次參加民視除夕節目，侯怡君十分開心，卻也坦白給自己背負巨大壓力，因為只能超越之前的表現。
第一段演出侯怡君穿上鏤空長洋裝帶來街舞風格的群舞，秀出高深舞蹈功力，她笑說：「洋裝事先試穿無數次，因為鏤空的造型裡面什麼都不能穿，要跳要扭安全措施要十足」，超火辣身材一覽無遺更讓全場尖叫連連。
第二段重頭戲「人體不倒翁」，只見身穿綠色洋裝的侯怡君站在不倒翁上，圓形長裙襬包覆近400公斤特製圓形不倒翁上，整體就像是「活人不倒翁」出現在攝影棚，只見她瞬間往前傾、再往後倒，還拿起彩帶、花束左右擺盪，最後使出大絕招360度全場滾一圈，超恐怖核心腰力，讓全場看傻眼。
侯怡君說：「這在台灣沒有人表演過，而且這400公斤不倒翁道具，是特別為了節目從國外運送過來的，練完後我的屁股兩側全都是瘀青。」第三段，侯怡君讓吊掛高空平台的繩索繫著身體帶來「極限特技蹦極」挑戰無重力舞蹈，克服高強度反地心引力，騰空旋轉並帶來舞蹈。
侯怡君說以前只有看過，但第一次去練習後就直接去醫院報到了，因為不知道背是拉傷還是痠痛，但覺得這運動非常好玩，因為用到腿、腹部、大腿肌力要擺盪跟旋轉，而且這運動強度比一邊有氧運動高出三倍的運動量。最後則是帶來韓風的螢光棒舞，聲光效果又整齊劃一的群舞，把開心跟歡樂帶給大家。
為了這次演出，侯怡君特別在數個月前開始騎腳踏車訓練體力，還有讓她最痛苦的澱粉飲食控制，只為了讓表演更完美。侯怡君更感謝舞蹈老師小朱以及專業舞者們，每一個環節都超完美配合，讓觀眾們看得精彩又過癮。
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