不如拿名牌包！美國年輕世代瘋「末日消費」　買房、成家遙不可及

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但她不認為這是「不負責任」，由於買房子或生小孩等傳統的目標已經變得遙不可及，「小小奢侈」又何妨，若要說有什麼不同之處，就是這個手提包讓霍蘭德的心情更好。霍蘭德表示，「經濟糟糕透頂、地球正在暖化、全球政治和社會不安不斷頻傳。我不過是覺得把錢花在能立即帶來滿足感的東西上，比較輕鬆。」
報導指出，當經濟狀況不穩定時，人們大多會減少支出，但如今越來越多的年輕一代卻做出相反舉動。據個人理財公司Credit Karma調查，約27%的美國人為了緩解對經濟和國際紛擾的擔憂，而採取「末日消費」（doom spending），這其中以千禧世代和Z世代的佔比佔多數，分別達到43%和35%。
Credit Karma消保顧問艾勒芙（Courtney Alev ）說：「這的確是一種應對方式，雖然不是最健康的一種。」
雖然末日消費可能是當今的時代思潮，但這並不是新的做法。紐約漢密爾頓學院經濟學教授 Stephen Wu在2004年發表的研究中寫道，那些認為運氣和其他外在因素能影響自己財務成就的人，比較不太會儲蓄。
他表示，近年來宿命論和違反直覺的消費習慣變得更加普遍，特別是在新冠疫情和經濟大衰退後，從那時起，這種人開始意識到「大部分的成功或失敗，並不在自己的掌控中」。
年輕一代能夠如此大肆揮霍，可能也與父母支持增加有關。由於近一半的年輕人住在家中，有些人能利用額外可支配的收入來犒賞自己；另外，社群媒體充斥著年輕人花大錢吃大餐、奢華度假和買精品的照片時，也很容易會覺得這很合理。
然而，如果一個人不小心，末日消費可能會成為自我實現的預言，使得生活靠著每月的薪水度日的風險更高。
26歲的西加（Adrian Siega）就是一個例子，她最近花光了他的緊急儲蓄來買一個模仿HBO熱門劇集《繼承之戰》中出現的Burberry包的仿製品。西加在2019年時從菲律賓搬到紐約，目標是在當地上大學、找工作和買房子。但隨著時間流逝，她感到擁有自己的房屋的夢想正在遠離。雖然他希望今年終於上大學，但他仍然和他媽媽住在一起並獲得財政支持。
西加表示，「30年前，紐約艾姆赫斯特的一套公寓售價9萬美元，現在一間一居室公寓的價格是40萬美元，這簡直瘋狂。」因此他決定專注於護膚用品、羊毛大衣和售價1088美元的山寨愛馬仕包包等「目前需要」的東西。
畢業於耶魯大學、專注在Z世代的理財教育的27歲網紅梅爾喬，在一則觀看次數超過180萬次的TikTok影音中表示，當老一輩的人問年輕人，為何能負擔得起他們從來捨不得買給自己的東西時，她會說，那是因為他們負擔不起其他東西。
她表示，「買房或成家是那麼遙不可及，以至於我們把頭期款或育兒金用在我們可以負擔得起的任何東西上，那讓我們外表看起來像是我們承諾過要成為的大人。」