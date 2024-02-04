關8改名「超級8」！全面刪除傑尼斯3字 SUPER EIGHT讓成員不習慣
日本男團關西傑尼斯∞（簡稱：關8）由橫山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義組成，是SMILE-UP.（舊名：傑尼斯事務所；新公司為：星達拓娛樂）旗下男團，因為傑尼斯創辦人強尼喜多川生前性騷擾的關係，關8被迫改團名，今（4）日確定改為「SUPER EIGHT（超級8）」。
記者陳雅蘭／綜合報導
去年10月2日，東山紀之、「V6」井之原快彥、山田將之、木目田裕等人宣布，傑尼斯事務所將於同年改名為「SMILE-UP.」，旗下「關西傑尼斯8（關8）」、「Johnny's WEST」、「小傑尼斯」練習生等，也確定會把「傑尼斯」3字拿掉；相隔3個多月，關8的新團名終於定案。
關8是於2004年9月22日出道的男團，原本成員為橫山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義、內博貴、澀谷昴、錦戶亮等8人，現僅剩橫山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義5位。出道至今20年，因為強尼喜多川的醜聞關係，團名關8即日起改為「SUPER EIGHT」。
「SUPER EIGHT」的官網已除舊布新，同時宣布今年夏天會發行新專輯，8月跟12月會展開體育場以及巨蛋規模的巡迴演出，「今年是我們出道20週年，感謝大家一如既往的支持！」對於改名，大倉忠義也發文宣傳並表示，從未想過團體會進展到改名的地步，新奇之餘也感到不習慣。
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