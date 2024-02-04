提16日立法院開議遭酸加蔥 黃國昌反擊：哪個行業2月底才開工？
新國會報到結束，新任立法院長韓國瑜將於明日舉行首場政黨協商開議時間，而民眾黨立委黃國昌主張6日開議，底線是2月16日，遭到民進黨立委林俊憲諷刺「難道開議2天就可以放假嗎？太離譜了！」黃國昌今（4）日則反擊，「台灣社會百工百業，我想請教有哪個行業到2月底才開工？」他更笑說低格調的發言不知道怎麼回應。
記者邱新博／台北報導
黃國昌今至捷運府中站發紅包，被問到開議風波一事，黃國昌說，新國會應該要有新的氣象，全體國人對國會該做的事情，有非常高的期待，「台灣社會的百工百業是有哪個行業到2月底才開工？」民眾黨其實要的只是回應民眾對於新國會能積極認識的期待。
黃國昌說，既然如此，那個黨就依照各自的訴求，明確跟台灣社會報告為什麼去提這樣主張出來？接下來如果沒辦法取得共識，一切就按照議事規則進行。
另對於林俊憲言論，黃國昌笑說，民進黨這種抹黑式、格調這麼低的發言，自己真的不知道怎麼回應，「大年初一怎麼會加蔥呢？大年初一還滿晚的欸，大家都還在休息」，強調民眾黨團的主張是明天協商後，盡快2月6日如果可以的話就開始。
至於如果綠營認為有些行政工作，年前需要忙、年後再開始，黃國昌表示，「林俊憲委員在立院待這麼久，不會連基本議事規則都不知道，所以才主張說如果大家真的覺得2月6日太急了，議事處沒辦法來得及準備，等年後2月16日就可以開工了，不用拖到2月底」。