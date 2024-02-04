超兇網紅尾牙唱兩句賺1萬5！自認「身價媲美蔡依林」 背後真相曝
新的一年到來，許多公司為慰勞員工過去一年的辛苦，在近期舉辦尾牙犒賞員工。擁有傲人好身材的「超兇網紅」沛婕近日參加公司尾牙，她透露老闆給她5000元讓她上台唱歌表演，結果才唱兩句就下台，自嘲行情媲美天后蔡依林。
記者薛羽彤／綜合報導
「超兇網紅」沛婕Peggy因擁有曼妙好身材，引來眾多網友關注，IG上擁有10萬人追蹤。近日她透露，參加公司的尾牙晚會，老闆給她5000元讓她上台唱歌表演，沒想到沛婕上台唱兩句後，或許是歌聲不如預期，董事長給了1萬元拜託她下台，讓她自嘲「現在唱兩句有就一萬五這種行情的，大概只剩我跟蔡依林了」，網友看到也笑回，「你應該堅持多唱幾句，董事長會繼續加碼」、「這才是真正的高手」、「分享一下歌聲」。
疫情過後各公司也紛紛舉辦尾牙，緯創砸重金找來張惠妹嗨唱45分鐘；佳世達更是跨海請來韓國人氣女團aespa，成為她們首度來台的演出。而「李老闆直播集團」請來任賢齊和李玖哲，壓軸是「電音天后」謝金燕辣翻全場。
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