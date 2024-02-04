柯文哲稱念大學才能投票已經贏 黃國昌緩頰：不能掐頭去尾
民眾黨主席柯文哲3日赴新竹進行新竹小草感恩會時表示，民眾黨支持者性質跟新加坡人民行動黨相似，很像菁英政黨，「如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。」言論引發騎士爭議。對此，民眾黨立委黃國昌今（4）日緩頰，柯文哲的話不能去脈絡化掐頭去尾，他指的是支持者的分布與民調趨勢。
記者邱新博／台北報導
對於柯文哲引發爭議言論，黃國昌今至府中站年貨大街發紅包，被問及此事時表示，要從頭到尾整段來讀柯文哲的發言，不可去脈絡化、掐頭去尾；柯文哲指的是民眾黨從支持者分布及民調趨勢，在大專學歷以上的確取得較高支持，但更重要是努力爭取每位台灣民眾的支持，點出民眾黨很多不足的地方，未來如何跨越現在取得的支持者範圍，這才是原意跟重點。
黃國昌表示，所有黨公職拋出非常多方案，並積極研擬中，誠懇希望更多民眾、支持者，特別是銀髮族長輩能夠真正了解民眾黨，民眾黨的支持者雖以年輕人為主，但仍跟許多父母、長者一樣，希望讓台灣及下一代可以看得到未來，相信這也是非常多父母及長者大家共同心願，民眾黨過去對於長輩溝通、宣傳、說明不足的地方，沒有藉口，只有虛心檢討反省，希望能有機會向長輩、銀髮族多加請益。