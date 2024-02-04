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啦啦隊「紅髮精靈」安娜比基尼美體不藏了！辣到好友看呆：噢買尬

▲譽有啦啦隊「紅髮精靈」的安娜穿上比基尼展現美體，辣到好友看呆，直呼：「噢買尬！」（圖／安娜IG）
▲譽有啦啦隊「紅髮精靈」的安娜穿上比基尼展現美體，辣到好友看呆，直呼：「噢買尬！」（圖／安娜IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels成員安娜，近日在演唱會上憑藉「空中環」表演爆紅，還意外見到偶像麋先生，成為網友最熱門的話題之一。事實上，嬌小的安娜卻有深藏不露的好身材，昨（3）日為了宣傳球賽主題日，安娜祭出猛藥，換上性感比基尼，讓所有人通通看呆，直呼：「噢買尬！」

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安娜昨日在IG貼文放出福利照，並寫下「準備好，強浪來襲，不撲倒我，我就把你吃了，我可是你們熱浪天使中的小惡魔！」令人遐想的宣傳文案，再搭配4張性感絕倫的比基尼照片，瞬間湧入球迷們朝聖瘋傳。

▲譽有啦啦隊「紅髮精靈」的安娜穿上比基尼展現美體，辣到好友看呆，直呼：「噢買尬！」（圖／安娜IG）
▲安娜身材比例超好，常被說是啦啦隊隱藏戰力。（圖／安娜IG）
只見安娜換上一身靛藍色的比基尼，連接處用金色吊環扣緊，上下半身還附上幾條金鍊子裝飾，在性感氛圍中又帶了一點小心機，完美符合小惡魔人設，讓人看了目瞪口呆。照片曝光後，留言區立刻被灌爆，就連樂天女孩舞蹈總監筱晴都嚇到直呼，「噢買尬！」

由於3日、4日正是PLG富邦勇士的女孩主題日「熱浪天使」，女孩們還特別換上可愛女僕裝應援，與現場球迷近距離互動，為球賽增添許多話題性。值得一提的是，在上個月31日舉辦的「Fubon Angels人形立牌拍賣會」上，總共賣出近10萬元的高價，其中以韓國女神李晧禎的2萬元的價格最高，掀起外界討論。

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▲富邦啦啦隊成員安娜，宛如精靈盡情在空中旋轉跳躍，搭配麋先生的歌曲表演，成功感動粉絲，就連偶像麋先生都來轉發大讚，「真的太厲害了！」（圖／安娜提供）
▲▼日前表演的空中環，讓安娜一舉爆紅，美到讓人想哭。（圖／安娜提供）
▲富邦啦啦隊安娜。（圖／安娜提供）
 
▲安娜可甜可鹽，宛如小惡魔精靈一樣，深得球迷喜愛。（圖／安娜IG）
▲安娜可甜可鹽，宛如小惡魔精靈一樣，深得球迷喜愛。（圖／安娜IG）

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