黃國昌堅持後天開議 吳思瑤：要不乾脆修法立院禁休年假？
立法院朝野黨團將在明日針對開議日進行黨團協商，藍綠主張本月23日開議，而民眾黨立委黃國昌則堅持要在後天開議，對此民進黨立委吳思瑤表示，後天開議根本是假議題，做不到也行不通，區域立委在年前年後忙於服務社區，且立院會議都要有文書作業與議事人員配合，這些人也要放年假，狠酸既然這麼認真，要不乾脆推動修法，「以後立法院禁放年假，所有立委應當全年無休。」
記者陳威叡／台北報導
對於黃國昌堅持後天開議，吳思瑤表示，黃國昌是特立獨行的立委，前無古人、後無來者，大打個人英雄主義，凸顯個人專業與認真，但事實上後天開議根本是假議題，做不到也行不通，黃國昌不做選民服務，不知道區域立委在年前年後忙於服務社區。
吳思瑤說，黃國昌對著鎂光燈問政，不知道任何立院會議都有要文書作業跟議事人員配合，而這些人也要放年假，黃靠罵人問政，以為罵人就是監督，不能理解54位新科立委需要時間，讓辦公室人力物力就定位，提升為來問政品質。
最後吳思瑤表示，黃國昌既然這麼認真，要不乾脆推動修法，以後立法院禁放年假，所有立委應當全年無休，做得到嗎？呼籲多點社會化與同理心，不要把個人英雄主義，無限上綱。