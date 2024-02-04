紅髮艾德開唱搭黃色小鴨　高雄商圈夜市人潮到深夜

英國創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）昨（3）日在高雄世運主場館開唱，帶動演唱會經濟大爆發，超過5萬名歌迷散場後陸續湧入在地商圈、夜市消費，搭配演唱會檔期推出「2024商圈夜市優惠券」，演唱會與黃色小鴨的威力加乘，高雄各大商圈夜市湧入源源不斷的人潮，從晚餐時段6、7點就客滿，11點過後再迎接一波演唱會人潮，帶動無限商機。
記者郭凱杰／高雄報導
經發局長廖泰翔表示，紅髮艾德開唱吸引超過5萬人進場，其中也包含許多首次造訪高雄的外籍樂迷。因應外國樂迷眾多，不僅製作英文版文宣，更出動近百名人力在6大高捷車站設置兌換服務台，更親切為外籍樂迷翻譯兌換服務。另一亮點則是優惠券的使用範圍，除了44處商圈夜市外，還有大港倉、棧貳庫、鼓山魚市場以及超過上百家的餐廳、餐酒館甚至早午餐店家可供使用。
演唱會不僅帶動市區夜經濟，2日中午旗山商圈店家就收到優惠券。旗山形象商圈促進會榮譽理事長吳月鳳表示，本來預計演唱會結束隔天才會有收到商圈夜市優惠券，沒想到活動發放不到兩小時就收到。
六合夜市主委莊其章表示，最近黃色小鴨在愛河灣展出，夜市在晚餐時段6、7點時就客滿，加上這一波演唱會，11點後又一波人潮，整體業績不斷向上提升，平常攤商們都凌晨1點多收攤，最近攤商到2、3點還不能收攤。
從澎湖來的張先生，從紅髮艾德的粉絲群組得知優惠券活動，這次來高雄停留玩2天，由於住在美麗島站附近，就到美麗島站兌換並在六合夜市買大腸包小腸，感謝市府還貼心準備美食地圖攻略。
來自菲律賓歌迷 Angie及她的朋友們表示，2日抵達高雄，經過巨蛋站的兌換服務台，很開心領到50元的商圈夜市優惠券，晚上要去夜市吃道地的小吃，Angie也用剛學到的中文「謝謝」對市府與主辦單位表示感謝。
經發局提醒，4日還是能憑紅髮艾德的演唱會兌換「2024商圈夜市優惠券」，且使用期限到4月30日。後續也規劃在三月配合各大演唱會檔期兌換，包含洛史都華、高雄櫻花音樂節、五月天及大港開唱等演唱會，將繼續在高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站發放。