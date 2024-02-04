不只小朋友！鴻海老吾老以及人之老 劉揚偉：打造養身照護中心
鴻海尾牙今（4）日登場，鴻海董事長劉揚偉致詞時表示，今年以武林為主題，相關的表演力道很棒、代表鴻海的精神，經過疫情現在大家終於回來這裡，最主要為了員工眷屬們所舉辦，謝謝家人們支持員工打拼。他同時也預告了，不只照顧小朋友，現在也要老吾老以及人之老，今年會開始規劃打造鴻海養身照護中心，可以幫忙員工照顧家中年長者。
記者許家禎／台北報導
劉揚偉表示，現在有超過2萬8千名員工與眷屬，還有印度、越南、歐洲、美國、墨西哥地區的海外員工來現場表演，一樓也有全台最大室內餐車市集，有親子區、泛舟滑雪體驗區、VR體驗區，還有MODEL C試乘區，可以實際感受到內裝的空間與舒適感，也有MODEL E跟MODEL B展示。
劉揚偉透露，這次抽獎總獎金加碼15%，最大獎是100萬元，還有MODEL C可以有機會開回家，鴻海擴張腳步沒有停下來，也發射了兩顆低軌道衛星，現在正在阿拉伯上空，每天晚上都會經過台灣。
劉揚偉提到鴻海的福利，說員工敢生願意生，鴻海寶寶育兒津貼0到6歲公司養，總計有1746位鴻海小朋友受到照顧，也送出5000多萬的獎助學金，幫助了2000多位的學生。
劉揚偉也表示，不只小朋友，老吾老以及人之老，今年開始規劃讓鴻海員工年長家屬都受到幫助，未來鴻海養身照護中心，可以幫忙員工照顧家中年長者。
另外，本月20號是鴻海50周年，鴻海會持續秉持誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮等核心價值，打造下一個燦爛50年，而本月22到25日，林口東方球場也會舉辦女子高爾夫賽。