陳美鳳流蘇裝露翹臀被罵「暴露狂」！感嘆：又不是在大馬路上
有「台灣最美歐巴桑」封號的67歲女星陳美鳳，外貌、身材保養得宜，被外界形容根本是韓團成員，撞臉Lisa、王心凌，她不吝於展現好身材，在過年節目《2024民視第一發發發》展現昔日秀場魅力，和舞群一起勁歌熱舞，大露纖腰、長腿，換了數套服裝猶如時尚饗宴，卻有網友惡意批評她是「暴露狂」，陳美鳳也曬出多張美照反擊，強調只是拚盡全力把表演做到最好。
記者江芷稜／綜合報導
陳美鳳在節目展現火辣身材，變身粉短直髮的辣妹造型，換上亮綠色短裙露出大片細腰，「超兇」身材一覽無遺，還有一套流蘇亮片禮服，側露出整個翹臀、修長美腿，性感程度破表，卻被網友質疑她是暴露狂，嚴格評論讓她忍不住跳出來解釋，自己不是在大馬路上穿這樣表演，還附上一個哭哭的符號。
陳美鳳說，「以前的秀場文化，不但節目要自己想，有些秀服我自己縫，在歌廳表演換裝也無法剪接重來，很怕衣服走光、更怕觀眾走光光，現在有這麼多專業的幕後造型團隊，可以讓表演起來更心無旁騖，每年民視還有這樣的舞台，鳳鳳當然竭盡所能的表演」。她謙稱論實力、經歷、美麗，自己不是最厲害，但會努力盡量做，希望讓大家開心過年。
陳美鳳用高EQ回應酸民，謝謝網友批評指教，希望無論幾歲，心態與身形都不要有老態，粉絲則群情激憤，要她不要在乎酸民負面評論，紛紛讚美「超級無敵正的呀」、「太辣太美了」、「這是一個專業又用心的表演，時尚又震撼」、「拜託，以為想穿就能這樣穿嗎」，好友藍心湄也回應「無敵劈哩美，請常穿這樣」，鼓勵她大膽嘗試美豔造型。
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