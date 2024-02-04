紅髮艾德高雄開唱！5.6萬粉絲朝聖吸金3.1億　天王感動吐心裡話

SEVENTEEN成員在逛內湖大賣場、101！Vernon超親民　簽名合照都OK

▲SEVENTEEN成員Vernon（前排右一）在台灣旅遊，歌迷巧遇得到簽名合照。（圖／SEVENTEEN X）
▲SEVENTEEN成員Vernon（前排右一）在台灣旅遊，歌迷巧遇得到簽名合照。（圖／SEVENTEEN X）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團SEVENTEEN由S.COUPS、淨漢、Joshua、Jun、Hoshi、圓佑、WOOZI、DK、珉奎、THE 8、勝寛、Vernon、Dino等13人組成，1月底結束澳門演唱會的他們，目前休假中，傳出成員Vernon（崔瀚率）竟在台灣旅遊，許多歌迷在內湖好市多、101遇見偶像，欣喜若狂。

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▲Vernon目前在台北旅遊。（圖／SEVENTEEN X）
▲Vernon目前在台北旅遊。（圖／SEVENTEEN X）
Vernon來台灣旅遊的消息傳開後，令CARAT（粉絲名）又驚又喜，有粉絲在內湖好市多遇到本尊，並成功合照到，也有歌迷在101遇到Vernon並順利要到簽名，可見Vernon寵粉又十足的親和力，讓許多網友羨煞不已；但也因為Vernon行蹤曝光，使得當事人的貼文被大批網友朝聖，該歌迷已悄悄將帳號設為私人，同時希望大家不要打擾偶像私人時間。

此外，還有人表示在台中遇到Vernon，但未附圖佐證，網路目前已掀起「#尋找崔瀚率」、「#崔瀚率在哪兒」等活動標籤，有人也提議Vernon可以去高雄走走，跟現今熱門地標「黃色小鴨」合照打卡留念。

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