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台糖全面送驗！總座陳立人親說明　肉品與豬隻飼料均未檢出瘦肉精

▲針對豬肉片被驗出含有痩肉精，台糖公司總經理陳立人今（4）日出面說明，台糖肉品檢驗結果，並重申絕不會購買使用痩肉精。（圖／擷取自台糖影片）
▲針對豬肉片被驗出含有痩肉精，台糖公司總經理陳立人今（4）日出面說明，台糖肉品檢驗結果，並重申絕不會購買使用痩肉精。（圖／擷取自台糖影片）

記者顏真真／台北報導

針對台中市衛生單位於2月2日晚上宣布對於台糖公司梅花肉片驗出含瘦肉精，台糖總經理陳立人今（4）日出面說明，除中央畜產會檢驗全部未檢出瘦肉精，台糖也對於豬隻飼養期間所使用的飼料及將其他肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品都送驗，也都零檢出，他強調台糖絕不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。

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陳立人說明，2月2日當天晚上中央畜產會隨即派員自源頭豬場南靖畜殖場對豬隻進行抽選、毛髮採取以及飼料的檢驗，檢驗結果也在2月3號出爐，全部都是未檢出瘦肉精，都是合格的商品。

台糖也對於豬隻飼養期間所使用的飼料，包括公豬料、母豬料、仔豬料、中豬料以及肉豬料全部送驗，檢驗的結果也都未檢出瘦肉精，都是合格的飼料商品。

此外，台糖公司肉品具有產銷履歷，台糖公司也將其他的肉品包含中排肉以及這一次驗出瘦肉精的同批商品送驗，檢驗結果，瘦肉精的部分也都是零檢出。陳立人重申，維護台糖肉品安全的決心從來沒有改變，台糖絕對不會購買使用瘦肉精，請消費者安心。

除台糖重申立場，衛福部食藥署副署長林金富在接受媒體採訪時也表示，昨日前往加工廠，並無發現異常狀況，生產皆按照標準作業程序，但在豬肉片加工廠查廠無發現異常狀況，仍然無法直接以查廠沒問題的結果，直接推論排除交叉污染可能性，還是要從源頭釐清，相關後續需要交由農業部回應。

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