西甲／傳姆巴佩決定加盟皇馬！年薪砍半、放棄33億 最快下週宣布
據《ESPN》消息源稱，法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今年夏天與巴黎聖日耳曼的合約到期後，將決定加盟皇家馬德里，上個月，ESPN報導稱Mbappé已收到皇馬的合約提議，一位消息人士指出，姆巴佩預計最快下週宣布加入這一支西甲豪門隊伍。
記者路皓惟/綜合報導
雖然25歲的姆巴佩尚未向與巴黎聖日耳曼或皇家馬德里通報，但據悉，他已經做出決定。鑒於姆巴佩在2022年對於轉會伯納烏的前一次反悔，直到雙方實際簽約前，他始終有可能改變主意。
一位消息源告訴ESPN，巴黎聖日耳開出一張薪資提升至7200萬歐元的合約，但被這位法國國腳拒絕。姆巴佩選擇以自由球員的身份離隊，等於將放棄約1億歐元（約33.9億台幣）的獎金。另外，未來姆巴佩在皇馬的薪水可能是巴黎聖日耳曼的一半而已。
姆巴佩從小崇拜Zinedine Zidane和Cristiano Ronaldo兩大傳奇巨星，一直夢想為皇馬效力，根據一位消息人士表示，經過一番深思熟慮，姆巴佩認為現在是他職業生涯轉戰西班牙的正確時機。
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