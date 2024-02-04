免提大包小包！日本推動「空手觀光」計畫 行李寄存後直接送上機
隨著觀光旅遊業從新冠肺炎疫情導致的低迷中復甦，日本政府近年來積極提升觀光服務，並推行「空手觀光」（手ぶら観光、Hands-Free Travel）計畫，部分企業開始向海外遊客提供寄送行李的服務，像是中部國際機場就與名古屋鐵路合作，只要旅客在名鐵名古屋車站內的合作商家寄存行李，就能直接幫忙送上飛機，讓民眾可以解放雙手去觀光。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，日本中部國際機場與名古屋鐵路合作，共同推行「空手觀光」計畫，目前先在國內航班中試行，旅客只要預先報到、登記託運行李後，並在市區名鐵名古屋車站之合作商店寄存行李，行李就會直接被送上所搭乘的航班。讓旅客能夠省去拉行李到機場、排隊報到託運的問題。
旅客也不用擔心行李在途中不見，為了方便追蹤行李動向，行李上會加裝一個設置GPS的標籤，旅客可以隨時使用手機上的APP確認行李的所在位置。未來這款APP除了能掌握行李運送位置外，官方還預計會結合當地觀光旅遊資訊，讓旅客能享受更輕鬆的旅行。
這項計畫是為了讓遊客空手前往機場，不用再拖著大件行李移動，退房後也能到附近的景點進行觀光，也省去必須提早到機場托運行李的時間，並解決了航空公司人力不足的問題。
目前「空手觀光」還在試運行當中，如果此方案能順利運行的話，將有助於減少公車和地鐵內的行李數量，能夠緩解車廂內的擁擠。
在新冠疫情後經濟復甦以及日圓疲軟的影響下，赴日觀光的旅客人數持續增加。日本國家旅遊局表示，2023年10月赴日外國遊客人數為251.6萬次，較2019年10月成長0.8%，首次超過疫情前水準。