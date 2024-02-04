台中派出所所長寢室中彈亡！檢方相驗「開一槍右腦進左腦出」
台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長，昨天晚間在所備勤室內中彈倒地，送醫搶救後不治，檢方今（4）日上午完成相驗，確定是由頭部開一槍「右腦入左腦出」，而輕生原因，分局目前已將死者手機送往鑑識解密，將進一步釐清死因。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，該名裘姓所長，本應於3日晚間10點到4日凌晨2點，要帶班執行酒駕取締勤務，但他當天晚間9點多，到槍械室領取槍彈後，又返回所長備勤室，之後便傳出槍響，同仁立即進入查看，驚見他頭部中槍，送醫搶救宣告不治。
台中第三警分局長謝有筆表示，裘姓所長到任至今一年多，工作表現十分積極，積極帶領同仁爭取交通、治安上的績效，發生此事讓同仁們非常哀慟、也深感遺憾。目前已將裘姓所長手機送往鑑識，希望能盡一步釐清死因，也會全力配合家屬處理後續事宜，並對同仁進行心理諮商。
檢方今天稍早完成相驗，確定是頭部槍傷，開一槍右腦入左腦出，家屬對死因沒有意見，不願對尋短原因發表意見。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995