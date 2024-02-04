推黃珊珊選立法院長　蔡正元讚：柯文哲打出好牌！不再是政治新手

▲柯文哲推黃珊珊選立法院長，蔡正元稱是好牌。（圖／記者葉政勳攝）
▲柯文哲推黃珊珊選立法院長，蔡正元稱是好牌。（圖／記者葉政勳攝）

記者何哲欣／台北報導

立法院上周五選出新任立法院長韓國瑜與副院長江啟臣，民眾黨8席立委則沒有投藍也沒有投綠，而是投自己推派的黃珊珊與張啟楷，前立委蔡正元說，民眾黨主席柯文哲經此一戰，不再是政治棋局的新手，柯文哲打出了一手好牌，這個牌路只有民進黨立院黨團總召柯建銘和國民黨立院黨團總召傅崐萁看得懂，但柯建銘氣得要死，傅崐萁爽的要命，兩人只能被拖著配合演出。

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蔡正元在臉書說，戰略上，柯文哲不能讓白黨變小藍，所以不可能投給韓國瑜，更不能讓白黨變小綠，當然也不可能投給民進黨的游錫堃，這一點柯文哲做到了，但是藍綠的拉票和搶票壓力，不會因此而減少，要緩解或阻擋這些壓力，柯文哲打出獨立參選牌，提名黃珊珊選院長，提名張啟楷選副院長。

不過蔡正元分析，這樣的作法，會遭受來自藍綠的壓力，來自綠營的壓力會認為，不能讓「中國人」韓國瑜當選，柯文哲拿出的擋箭牌是，那就請綠營投給黃珊珊；來自藍營的壓力會認為，在野黨要合作監督執政黨，尤其是新潮流，但柯文哲也不能直接投給韓國瑜，萬一無黨籍或藍黨兩票被綠營挖走，形成53票對53票，柯文哲等第二輪再出新招，否則會裡外不是人，反正靜觀其變，就是對韓國瑜最大的幫助。

蔡正元說，柯文哲的做法，藍綠兩邊的壓力都可以抵擋，而這局中局最厲害的起手式，就是提名黃珊珊選院長，而不是副院長，如果提名黃珊珊為院長，黃珊珊絕不可能當選，如果提名為副院長卻可能會當選，因爲韓國瑜早上當選院長，下午國民黨會投桃報李投給黃珊珊，但黃珊珊一旦當選副院長，麻煩會接踵而至，綠營會攻擊「藍白勾結」，讓白營失去政黨自主的運作空間。

蔡正元也酸，國民黨有些人還在攻擊柯文哲，這些人智商都很低，柯文哲也明白，黃珊珊在白營內部仇恨值不低，擔任柯文哲競選總幹事搞到敗選還升官，一不小心就會引爆白營兵變，但讓黃珊珊從陽春立委幹起，既可以疏解內部壓力，又可以避免黨團雙頭馬車，影響黨團總召黃國昌的領導功能。蔡正元大讚，這手牌柯文哲打得很好，藍綠兩岸猿聲啼不住，文哲輕舟已過萬重山。


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