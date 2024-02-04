推黃珊珊選立法院長　蔡正元讚：柯文哲打出好牌！不再是政治新手

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不過蔡正元分析，這樣的作法，會遭受來自藍綠的壓力，來自綠營的壓力會認為，不能讓「中國人」韓國瑜當選，柯文哲拿出的擋箭牌是，那就請綠營投給黃珊珊；來自藍營的壓力會認為，在野黨要合作監督執政黨，尤其是新潮流，但柯文哲也不能直接投給韓國瑜，萬一無黨籍或藍黨兩票被綠營挖走，形成53票對53票，柯文哲等第二輪再出新招，否則會裡外不是人，反正靜觀其變，就是對韓國瑜最大的幫助。
蔡正元說，柯文哲的做法，藍綠兩邊的壓力都可以抵擋，而這局中局最厲害的起手式，就是提名黃珊珊選院長，而不是副院長，如果提名黃珊珊為院長，黃珊珊絕不可能當選，如果提名為副院長卻可能會當選，因爲韓國瑜早上當選院長，下午國民黨會投桃報李投給黃珊珊，但黃珊珊一旦當選副院長，麻煩會接踵而至，綠營會攻擊「藍白勾結」，讓白營失去政黨自主的運作空間。
蔡正元也酸，國民黨有些人還在攻擊柯文哲，這些人智商都很低，柯文哲也明白，黃珊珊在白營內部仇恨值不低，擔任柯文哲競選總幹事搞到敗選還升官，一不小心就會引爆白營兵變，但讓黃珊珊從陽春立委幹起，既可以疏解內部壓力，又可以避免黨團雙頭馬車，影響黨團總召黃國昌的領導功能。蔡正元大讚，這手牌柯文哲打得很好，藍綠兩岸猿聲啼不住，文哲輕舟已過萬重山。
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