總獎金加碼15%！鴻海嘉年華近3萬人參加 最大獎100萬元及電動車
科技尾牙壓軸重頭戲電子代工龍頭廠鴻海，在睽違4年後，今（4）日下午在台北市南港展覽館舉行嘉年華活動，包括員工及眷屬出席人數超過2萬8000人，董事長劉揚偉更現場宣布，抽獎獎金加碼15%，最大獎新台幣100萬元，另還有電動車Model C抽獎，同時，鴻海今年也持續規劃「老吾老以及人之老」的政策，協助員工年長家屬長輩可以進入養生照護中心。
記者顏真真／台北報導
鴻海今日嘉年華主題為「鴻海五十 龍躍武林」，由陳漢典、黃路梓茵主持，包括工業富聯董事長鄭弘孟、鴻騰董事會主席盧松青、富智康董事會代理主席池育陽、鴻華先進總經理李秉彥，以及集團中央單位、主要次集團事業群等主管，粉墨登場表演。根據現場工作人員保守估計，出席員工及眷屬人數超過2萬8000人，除了台灣外，包括美國、墨西哥、印度、越南、捷克及歐洲等地員工代表也來台參加盛會。
劉揚偉致詞指出，今年嘉年華活動以武林招式磅礡氣勢開場，代表集團精神，經過4年疫情影響後，今年恢復實體舉辦，最主要是為了員工的眷屬舉辦，希望透過嘉年華活動，代表集團和員工對眷屬支持打拚表達感恩之意，他更直接宣布，抽獎獎金直接加碼15%，最大獎新台幣100萬元；另外還有電動車Model C 抽獎，抽中的員工過年前就可把車開回家。
劉揚偉也談到鴻海的員工福利，鴻海員工敢生願意生，鴻海寶寶育兒津貼0到6歲公司養，總計有1746位鴻海小朋友受到照顧，也送出5000多萬的獎助學金，幫助了2000多位的學生。不只小朋友，老吾老以及人之老，今年開始規劃讓鴻海員工年長家屬都受到幫助，未來鴻海養生照護中心，可以幫忙員工照顧家中年長者。
此外，劉揚偉表示，疫情期間集團海外擴張並沒停止，去年員工在海外出差次數增加1倍，超過5000人次，在主要事業擴張，除了電動車外，鴻海已發射兩顆低軌衛星，現在正在阿拉伯上空，每日晚上10時會經過台灣。而2月20日是鴻海集團創立50週年，未來會持續以誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮等新核心價值，打造下一個更燦爛輝煌的50年。