元元衝日本雪地合體親妹！比基尼狂扭12秒 羞喊：喜歡正面還反面
女星元元（吳婕安）靠著呆萌臉蛋與性感火辣的身材稱霸寫真界，在臉書、IG都突破100萬粉絲追蹤，人氣高到不行。近日飛到日本旅遊散心的元元，不忘曬出福利與粉絲互動，還拉著親妹妹綺綺一起在雪地裡上演比基尼熱舞秀，讓人看了鼻血直流。
記者詹鎰睿／綜合報導
元元日前在IG上貼出畫面並害羞表示，「喜歡正面還是背面？？」可以見到，元元與親妹妹綺綺各自穿了黑色、白色的比基尼，展現傲人火辣的好身材，站在雪地上面左右搖擺，讓粉絲看了相當害羞。
元元笑稱，這是她第一次在雪中穿比基尼，而且還拉著妹妹同框，直呼「超冷的！」截稿前，影片吸引90萬人次點閱，紛紛嗨喊，「太扯！」、「好冷的感覺！但是好辣」、「妳怎麼敢！！世界冷耶」、「不知不覺看了一個小時」、「冰天雪地也融化了吧。」
現年28歲的元元，雖然外表看似呆萌，但她其實非常聰明，對未來很有想法，過去就曾受訪透露，希望在32歲那年，找到合適的對象結婚，並完成生兒育女等終身大事。
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