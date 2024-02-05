刷新世運主場館紀錄！英歌手紅髮艾德演唱會破紀錄吸引9.4萬粉絲
英國創作歌手紅髮艾德Ed Sheeran於3日晚間，在高雄世運主場館，舉辦演唱會，吸引大量樂迷湧入，場內外即時人數一度達94646人，其中女性比例就近6成，再次刷新紀錄，高雄市長陳其邁坐陣主場館應變中心，督軍疏運工作，認為民眾進、離場秩序良好，演唱會於22時19分結束，於23時49分即完成疏運，費時90分鐘，他感謝民眾配合交通疏運，並使用公共運輸所致。
記者黃守作／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，高雄市政府為順利疏運全台各地湧入之樂迷，他除到主場館應變中心督軍疏運工作，更增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，以及增開捷運區間車，加密捷運班距，縮短至3分鐘一班，並加派散場接駁車，將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，交通局於捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量達27萬人，演唱會散場時，更加派45輛接駁車，投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站，並透過捷運公司起迄資料分析後，亦指示增開散場接駁車，前往捷運巨蛋站。
張淑娟說，演唱會整體疏運狀況良好，於晚間23時49分前順利疏散完成，於90分鐘內順利完成疏運，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓演唱會交通疏運圓滿達成。