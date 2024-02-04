帶71歲張琴私奔 馬幼興敲碗《天道》嬤孫戀：為了愛沒問題
馬幼興在三立八點檔《天道》中背叛自己老大還殺人滅口，惡行被揭發遭30人公審，沒想到他卻劫持阿嬤張琴逃跑，兩人逃亡路上一路鬥嘴竟意外顯得可愛討喜，被戲稱是「亡命鴛鴦」，馬幼興也搞笑回應：「不要再追我們了！我和阿嬤二人從此將過著幸福快樂的人生！」更把張琴背在背上：「為了愛，沒問題！」
記者羅凌筠／綜合報導
馬幼興與張琴最近對戲很多，中間好多趣味，難道編劇要寫阿嬤第二春嗎？張琴聽後大笑：「因為他缺乏母愛，把我當成他媽媽，勾起兒時許多回憶，我希望能夠感化他。」馬幼興倒是對「戀母情結」的題材挺感興趣，「就是因為缺乏母愛才想找一段愛。」
因為劇中目前感情戲年齡都是正常版，如果阿嬤來個不一樣的一定很吸引觀眾，馬幼興超興奮表示：「阿嬤已經獨守空閨多少年了，就讓我來開啟這把心靈的鑰匙吧，這是八點檔以前從來沒有發生過的劇情。」張琴一直強調會很離譜啦，但大家最好奇的是她敢不敢演，最後被逼到回答：「敢寫我就敢演。」
導播也說小工寮場景是男女主角演偶像劇情節才有的待遇，兩人對戲眼神很來電，演CP很有可看性，讓張琴羞說：「如果有床戲，會被觀眾罵不要臉。老太婆也有床戲。」而在拍一場馬幼興綑綁張琴的劇情，她嘴裡一直哼哼哈哈呻吟求救，被大家笑說怎會這麼嬌嗔，她說要演出老太太被綁架後的情境，這種效果很好，不要用教條式的演法。
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