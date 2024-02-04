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立院龍頭電話門　柯文哲：典型民進黨媒體攻勢、要努力克服

▲民眾黨主席柯文哲參與北區地方謝票茶會。（圖／邱新博攝，2024.02.04）
▲民眾黨主席柯文哲參與北區地方謝票茶會。（圖／邱新博攝，2024.02.04）

記者邱新博／台北報導

立法院長之戰已經落幕，但綠白雙方陷入「誰來喬院長」的電話羅生門。民眾黨堅持是，綠營要求回電給醫師陳永興，居中協調穿梭的人還包括廖紫岑、林煜喆以及民進黨前主席卓榮泰，且中間人更表明代表總統府秘書長林佳龍；但綠營則堅持只有堅持「游要當院長」，更沒有林佳龍參與一事。對此，民眾黨主席柯文哲4日表示，這件事情目前民進黨的媒體攻勢，跟10個人講了，就算跟8個人澄清，也仍有2人不知情，久了就會被黑掉。

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柯文哲4日下午舉辦北區地方謝票茶會，會前媒體問及電話說相關問題，柯文哲一語不發、沒有回應；隨後柯文哲致詞時，柯文哲自己主動提及，醫生世界每個都是好人，病人不會害醫生、騙醫生，醫生也不會去害病人、騙病人，但真實的世界沒辦法這樣，所以有時候至少要有自保的能力，可以保護自己。

柯文哲提到，「電話說」就是典型例子，他不認識陳永興，僅知道是著名醫師，所以綠營找很多人叫他打給陳永興，他想說這些人都是醫界朋友，所以就打了，否則自己本來也沒有陳永興的電話，然而媒體卻寫成是他主動打給陳永興做選舉交易，「我想說奇怪，是你打電話叫我打給他，怎麼變成是我主動？我根本沒他電話號碼，怎麼可能去做什麼選舉交易。」

柯文哲批評，媒體就是一條龍報導，假使跟10個人講了，就算向8個人澄清，仍有2人不知情，所以只要透過不斷抹黑、抹紅，就會慢慢的垮掉，「這也是目前民進黨的一種媒體攻勢，至於怎麼應付，我還沒想出好的辦法。」只能盡量澄清，但澄清8次，還是會被得逞2次，「時間久了你就黑掉了。」這是現實存在的問題，就看要怎麼努力去克服。

至於媒體會後問及民眾黨秘書長周榆修，有關柯文哲昨日在新竹稱選舉改成大學畢業才能投早就贏了的相關言論，周榆修回應，剛剛柯文哲有特別提到，針對投開票所數字上呈現的意義跟檢討的地方，會一步一步來，會被那樣認為比較是誤解，每個年齡層或每個方方面面的民眾都是我們要爭取。至於被批評是歧視，周榆修則說，「不會啦，民進黨對柯文哲就膝反射啊，沒有什麼好大驚小怪。」

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